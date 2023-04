El ‘clan gallego’ del PP asume la realidad que les viene: «Abascal pedirá un ministerio»

Publicado hace 42 minutos por Javier_Lothbrok a moncloa.com

El Partido Popular sabe que necesita a Vox para gobernar. En el mejor de los casos, el ‘clan gallego’ de Alberto Núñez Feijoo es consciente de que no podrá gobernar en solitario. Y el problema es que no tienen cintura política para llegar a pactos con terceras agrupaciones como sí tiene Pedro Sánchez. El problema es que en Génova son conscientes, según fuentes del PP confirmadas también por fuentes de Vox, que Santiago Abascal no buscará un acuerdo programático para apoyar a Alberto Núñez Feijoo Feijoo, sino que directamente exigirá ministerios