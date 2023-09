El cinismo del Señor Feijóo

Publicado hace 37 minutos por nereira a diario16plus.com

Nos hemos pasado toda la legislatura escuchando al PP decir que si “gobierno Frankestein”, que si gobernar con independentistas era lo peor y que el Gobierno estaba vendido a etarras e independentistas.Y resulta que el señor Feijóo, ha intentado que el PNV le diera la gobernabilidad, cuando le ha dicho que no, lo ha intentado con los “independentistas” que también le han dicho que no, no le importaba gobernar con el señor Puigdemont, después todo lo que han dicho de él, pero resulta que Puigdemont, no estaba por la labor de sentarse a hablar