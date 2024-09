Publicado hace 1 hora por lomejor a queunperiodico.blogspot.com

Es un refugio para ex altos cargos socialistas. Las ex ministras del PSOE: Mercedes Cabrera, Educación y Ciencia; María Luisa Carcedo, Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Arancha González Laya, Asuntos Exteriores, y Meritxell Batet, Política Territorial y Función Pública forman parte del patronato del think tank AVANZA. La quinta ex ministra, Magdalena Valerio, Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, se ha incorporado a su Consejo Científico. Su presupuesto para 2024 no identifica a los posibles donantes. Es muy opaco. No se conocen ingresos.