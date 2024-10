Publicado hace 1 hora por Filemon314 a galiciapress.es

El mayor sindicato de la Xunta pide la cabeza de Sonia Rodríguez-Campos, directora de la Escola Galega da Administración Pública (EGAP) por, entre otros motivos, diseñar una oferta formativa desfasada, no transparente a la hora de determinar porqué se dan unos cursos y otros no y por no aclarar los sueldos de determinados docentes.