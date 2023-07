Chris Hedges: Los periodistas abandonaron a Julian Assange y se rajaron sus propias gargantas (inglés)

Publicado hace 40 minutos por carakola a scheerpost.com

La persecución de Julian Assange, junto con el clima de miedo, la vigilancia gubernamental al por mayor y el uso de la Ley de Espionaje para perseguir a los denunciantes, ha castrado al periodismo de investigación. La prensa no sólo ha fracasado a la hora de organizar una campaña sostenida de apoyo a Julian, cuya extradición parece inminente, sino que ya no intenta arrojar luz sobre el funcionamiento interno del poder. Este fracaso no sólo es inexcusable, sino ominoso.