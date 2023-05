Chile: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones?: multas y cómo excusarme

Publicado hace 1 hora por bonobo a chile.as.com

Este 07 de mayo, y bajo la norma del voto obligatorio, se desarrollará una nueva jornada de elecciones constituyentes. Si usted no asiste a su centro de votación, o no realiza su excusa pertinente, arriesga graves multas económicas. Tras el retorno del sufragio obligatorio, en diciembre de 2022, todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años que no tienen condena de pena aflictiva (tres años y un día o más) quedaron automáticamente inscritos en la planilla de votación.