Publicado hace 12 minutos por kataroom a blogs.timesofisrael.com

Palestina no es una solución para el problema judío de Europa. Palestina no puede absorber a los judíos de Europa. Queremos que sólo lo mejor de la juventud judía venga. Queremos que sólo los formados entren a Palestina con el fin de aumentar su cultura. Los demás judíos tendrán que quedarse donde están y afrontar el destino que les aguarde. Estos millones de judíos son polvo en las ruedas de la historia y es posible que haya que eliminarlos. No queremos que lleguen en masa a Palestina. No queremos que Tel Aviv sea otro mísero ghetto.