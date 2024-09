Publicado hace 1 hora por mis_cojones_33 a elsaltodiario.com

Casi silenciosamente y como una marea viva, el llamado a la Huelga por Palestina del próximo 27 de septiembre, convocada por los sindicatos CGT y Solidaridad Obrera (SO), ha ido tomado fuerza. Lanzado el llamamiento oficial hacia finales de agosto poco a poco otros sindicatos no mayoritarios (COS, SAT Granada, Co.bas...), organizaciones, colectivos de diversos sectores de la sociedad han mostrado su intención de suscribirla. Decenas de carteles en varios territorios del Estado español circulan ya, haciendo referencia no solo a seguir la huelga