Censura tú, que a mí me da la risa

Las cosas se ven distintas desde la BBC que desde los informativos de RTVE o de Antena 3, no digamos ya desde esos cotarros de Susanna Griso o Ana Rosa Quintana, donde parece que el país vaya a partirse en dos en cualquier momento. Entre los analistas de The Economist o los analistas de la Cope y El Hormiguero no sabe uno de quién fiarse. En lo que no están muy de acuerdo los líderes de la derecha es en el modo de desalojarlo del poder, ya que Feijóo opta por esperar a las elecciones mientras que Abascal prefiere la moción de censura.