Publicado hace 1 hora por Cam_avm_39 a cadenaser.com

El alcalde del ayuntamiento gobernado por PP y Vox dijo: "Nosotros gestionamos, no vamos a estar mis compañeros y yo con una escoba y una desbrozadora. Nosotros gestionamos". "Yo no voy ni a fregar ni barrer por los 300 euros que cobro, y me paso aquí el día".