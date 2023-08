Castigan a sacerdote por decir que el clero debería reportar las confesiones de abuso sexual

Publicado hace 16 minutos por kataroom a ateo.soy

El reverendo James E. Connell antepuso la seguridad de los niños a las confesiones de los abusadores. Ahora la Iglesia Católica no le permitirá escuchar ninguna confesión. Ya no se le permitirá escuchar confesiones después de que cometió el grave error de sugerir que los sacerdotes deberían reportar las confesiones que involucran abuso infantil a las autoridades locales. Tal como está, si alguien entra en un confesionario y admite haber abusado sexualmente de un niño, el sacerdote no tiene que hacer nada con esa información.