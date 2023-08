Casipresidente del gobierno

Publicado hace 36 minutos por nereira a ctxt.es

Feijóo tiene mala suerte. No sólo en las urnas sino en los tiempos. Ofrece un pacto a los nacionalistas y estos responden no al instante. Ofrece una reunión a Sánchez y éste dice sí, pero no para dentro de diez días, sino para mañana mismo. Es decir, mañana 30 de agosto por la tarde, de nuevo, Feijóo volverá a tener la hoja de ruta vacía. Y seguirán faltando cuatro semanas para llegar a su investidura. Cuatro semanas por rellenar en política