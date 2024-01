Publicado hace 5 minutos por ddomingo a tiendadelsoldado.com

Stalin puso en marcha varias operaciones para acabar con el líder yugoslavo. Según parece, fueron más de 20 planes o intentos de acabar con Tito. Uno tras otro fue fallando, pero Tito al final respondió. Escribió una carta a Stalin al respecto: Deja de enviar gente a matarme. Ya hemos capturado a cinco de ellos. Si no dejas de enviar asesinos, yo enviaré uno a Moscú, y no tendré que enviar un segundo. Hay que reconocer que la que la carta es buena y la tomaríamos por sacada de una novela de espías si no fuera porque se conserva entre los papele