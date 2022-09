Carta de despedida de José Humberto Baena, uno de los últimos fusilados por el régimen franquista

Publicado hace 2 horas por Achtung a tercerainformacion.es

Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente.