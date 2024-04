Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a eldiario.es

“Desde que soy ministro, hace ya unos cuatro meses, en el marco del Congreso y de las preguntas de la oposición en las sesiones de control, me han interpelado cero veces en cuestiones de economía. Por una parte, me extraña que no quieran llevar al debate público algo que está en el interés de los ciudadanos (...); por otra parte, dado el nivel de debate que existe ahora mismo en el Congreso, no es de extrañar”,