Publicado hace 41 minutos por candonga1 a larazon.es

Esto demuestra que en España la democracia funciona, los medios de comunicación funcionan y el Poder Judicial funciona. En cualquier caso, que la mujer de Pedro Sánchez esté siendo investigada no significa que sea culpable. Incluso en las democracias más antiguas y poderosas, como la de Estados Unidos, suceden cosas así. En estos momentos, el hijo de Joe Biden está siendo sometido a juicio. Lo que no me parecería lógico es que se emitiera un juicio de valor en relación con la mujer del presidente en función del resultado electoral.