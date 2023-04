Un candidato a la Alcaldía de Málaga propone sellar las cajas para llaves con pegamento

Publicado hace 1 hora por FranciscoC a malagahoy.es

No hay candidato a la Alcaldía de Málaga que no tenga un plan para la vivienda, cuyo alto precio castiga el bolsillo de malagueños y lastra las posibilidades de venir al talento foráneo. Pero ninguno antes había llamado a vandalizar los candados que guardan las llaves de los pisos turísticos sellándolos con pegamento para que los visitantes no puedan acceder a las llaves que le habían prometido sus anfitriones. Hasta que Luis Rodrigo, candidato por Adelante Málaga –el partido de Teresa Rodríguez– se ha grabado en un vídeo haciéndolo.