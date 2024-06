Camps, in memoriam

Publicado hace 11 minutos por Mengüi a informacion.es

A Camps no lo liquidó la izquierda. Camps se pegó un tiro en el pie la tarde en que desde Presidencia se llamó a quienes dirigíamos los principales medios de comunicación de la Comunitat Valenciana. el presidente no conocía de nada a Álvaro Pérez, por mal nombre El Bigotes. Los medios responsables no debíamos tragarnos ese bulo. Hasta que unos días después conocimos por la Ser la conversación entre Camps y Álvaro Pérez, en la que el president de la Generalitat llamaba «amiguito del alma» a ese que nos había asegurado no conocer.