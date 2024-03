Publicado hace 11 minutos por Larpeirán a ctxt.es

Los palestinos en el Líbano no pueden tener nacionalidad ni pasaporte, no pueden ser propietarios de su vivienda y tienen restringidas más de una veintena de profesiones como la medicina, la ingeniería o la abogacía. “No somos refugiados porque hemos nacido aquí. Tampoco somos residentes y tenemos menos derechos que los extranjeros. No somos personas para el Estado, ¿qué somos los palestinos?”- dice ..Marwan Maamani, de 38 años, con su hija adolescente a su lado y su pequeño de cinco años revoloteando por la tienda.