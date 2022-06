Calvo: Los que nos dedicamos a asuntos públicos tenemos que estar inmaculados

Publicado hace 1 hora por nereira a efe.com

La diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado este viernes sobre la situación judicial en que se halla la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por los abusos a una menor tutelada: "Los que nos dedicamos a los asuntos públicos tenemos que estar inmaculados".Preguntada por si Oltra debería dimitir , ha contestado: "Cuando los asuntos están en sede judicial, en política lo correcto es no pronunciarte. Lo sabe todo el mundo y no me voy a mover de esa cuestión".