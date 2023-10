Publicado hace 55 minutos por kataroom a middleeastmonitor.com

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la guerra de Israel contra la asediada Franja de Gaza como un “genocidio”. En una reunión celebrada en el palacio presidencial de Planalto en la capital, Brasilia, da Silva dijo: “Lo que está sucediendo no es una guerra. Es un genocidio que provocó la muerte de casi 2.000 niños que no tuvieron nada que ver con esta guerra. Son las víctimas de esta guerra”. "Francamente, no sé cómo una persona puede ir a la guerra sabiendo que el resultado de esa guerra es la muerte de niños inocentes"