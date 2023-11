Publicado hace 52 minutos por tsukamoto a elnacional.cat

El penalista Gonzalo Boye ha denunciado que la Audiencia Nacional no informó correctamente al Parlamento Europeo cuando le aseguró que no investigaba al president en el exilio, Carles Puigdemont. La prueba es que el comité de asuntos jurídicos europeo (JURI) denegó la tramitación de la defensa de la inmunidad solicitada por Puigdemont ante las investigaciones de Tsunami Democràtic, el 19 de septiembre pasado, con el argumento de que no tenía ninguna nueva causa abierta, según ha detallado ahora su abogado.