Publicado hace 1 hora por Deckardio a elpais.com

“Cada día me aseguraban que me iban a matar. Y me decían cómo”. Este titular que dio la vuelta al mundo en 2017 lo pronunciaba un joven gay residente en Chechenia. Denunciaba en rueda de prensa haber sido arrestado, trasladado a un centro de detención irregular —parecido a un campo de concentración— y torturado en él durante casi dos semanas. La película Bienvenidos a Chechenia muestra un exhaustivo registro del arriesgado activismo humanitario en la región