Publicado hace 1 hora por dmeijide a truthout.org

En una maniobra muy poco habitual, la Casa Blanca ha solicitado poder realizar negocios de armas con Israel en total secreto, sin supervisión del Congreso ni del público, en un momento en que Estados Unidos está apoyando a un ejército que, según los expertos, ha estado cometiendo crímenes de guerra en Gaza y más allá. La Casa Blanca hizo la petición dentro de una solicitud de financiación suplementaria de defensa de 106.000 millones de dólares enviada el 20 de octubre. Como informó Women for Weapons Trade Transparency para In These Times