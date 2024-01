Publicado hace 1 hora por carakola a aaronmate.net

Como explicó el parlamentario del Likud Danny Danon, cualquier exigencia estadounidense a los militares israelíes es una mera formalidad. "No aceptaron una invasión terrestre: nosotros invadimos", dijo Danon. "No aceptaron [atacar] el hospital Al-Shifa: ignoramos su petición. Querían una pausa sin rehenes: no la aceptamos. No tenemos ultimátum estadounidense. No hay ningún límite por parte de Estados Unidos". No sólo no impone condiciones sino que ha eludido en dos ocasiones al Congreso para acelerar la entrega de armas para la masacre.