Se ha viralizado una imagen de Isabel Díaz Ayuso llegando a la manifestación contra la amnistía del sábado 18 de noviembre en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo. En ella aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid portando una sudadera en cuyo reverso se lee la frase en inglés "Because there is no planet B" (porque no hay planeta B). Varios contenidos de Twitter, ahora X, muestran a usuarios reaccionando al eslogan ecologista que llevaba la presidenta regional.