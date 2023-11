Publicado hace 27 minutos por Ratoncolorao a plazapodcast.es

"Ser nazi no es un delito. Ser nazi, yo no lo sería nunca. Pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica que cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi, y otra cosa es que comporte como un violento o un asesino. Lo que se castiga no es el pensamiento. El pensamiento no delinque"