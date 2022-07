Publicado hace 1 hora por Romeo13 a publico.es

Trenes de cercanías, rodalies y media distancia serán gratis de septiembre a diciembre. Se trata de una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno dentro de un paquete destinado a aliviar los efectos de la inflación en la ciudadanía. Más allá del debate lícito sobre si la medida será efectiva o no, no podían faltar las críticas de brocha gorda de la derecha con adjetivos populistas a más no poder, y en ese perfil la reina es, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso.