Publicado hace 1 hora por Delay a elconfidencial.com

La Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, se prepara para otra jornada de alto voltaje. La escalada de tensión entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. [...] La polémica está prácticamente garantizada. Otro de los focos del acto será la representación del Gobierno central, habida cuenta de que no se ha cursado invitación a ningún ministro de Pedro Sánchez. La razón, como informó este diario, está en el choque por la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias, donde Isabel Díaz Ayuso no acudió por no haber sido citada.