"No me voy, me voy a quedar”, dijo la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes poco antes de dimitir de su cargo en abril de 2018 tras filtrarse un video de 2011 donde se la veía hurtando unos productos cosméticos en un supermercado. La comparecencia de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Leganés este miércoles para alentar sin tapujos el victimismo y la teoría de la conspiración desde Moncloa sobre su pareja y ella, mantiene un paralelismo llamativo con aquel momento de su predecesora