Ayuso podría insultar a Miguel Ángel Blanco y la seguirían votando

Si Ayuso habla de ETA no permite que se le cuestione porque los centros de salud de los barrios más humildes se estén quedando sin médicos, ni por las más de 7.000 personas muertas en residencias de ancianos durante la pandemia. Todos sabemos que Ayuso utiliza la sangre de las víctimas de ETA para embarrar el terreno de juego y que no se pueda jugar un solo minuto de campaña en el marco de la gestión autonómica. Lo sabemos pero no es fácil eludir la capacidad que la derecha tiene para marcar la agenda en los medios de comunicación