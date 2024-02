Publicado hace 1 hora por zanguangaco a formulatv.com

"Se ve el verdadero cambio cultural en el que estamos. Me preocupa que lo hagan de manera dictatorial, que lo hagan contra el buen gusto, contra la belleza estética y el talento. Ya no es quién canta mejor, sino quién está bajo la agenda ideológica del Gobierno", ha comentado la líder del PP en la Comunidad de Madrid. Además, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "lo más preocupante" es que "están creando miedo a criticarlo" porque, según ella, si afirmas que no te gusta esta canción, te tiene que gustar el 'Cara al sol'.