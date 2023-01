Publicado hace 58 minutos por nereira a europapress.es

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no ve "mal" que no gobierne la lista más votada y ha deslizado que se podría estudiar, por ejemplo, llevar a cabo una segunda vuelta.Ayuso no ve "mal" que no gobierne la lista más votada y desliza que se podría estudiar una segunda vuelta. Ha recordado que, en su caso, en 2019 alcanzó la Presidencia regional sin haber sido el partido más votado (ganó las elecciones el candidato socialista, Ángel Gabilondo, pero pactó con Ciudadanos para gobernar).