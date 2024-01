Publicado hace 42 minutos por Delay a huffingtonpost.es

En un desayuno organizado por Europa Press, la líder madrileña ha pedido que los jóvenes "no caigan en el desánimo y en los mensajes del 'tú no trabajes' porque "es casi más rentable, muchas veces, no hacerlo que hacerlo". "Eso es nefasto para la economía y además en un mensaje nefasto para los jóvenes", ha afirmado. En este sentido, Ayuso ha advertido a las generaciones más jóvenes de que el mundo que viene "es cambiante, con unas reglas de juego distintas". "Países que juntan el comunismo y el capitalismo donde no entienden de vacaciones.