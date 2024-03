Publicado hace 31 minutos por Ratoncolorao a eldebate.com

La presidenta madrileña ha participado en el Congreso del Partido Popular Europeo en Bucarest (Rumanía). : «Lo que ha pasado en Francia esta semana no es ningún avance porque nuestra defensa es la de la vida», ha sentenciado. «Defiendo un modo de ver la vida de no renunciar a nuestros principios y nuestros valores», ha asegurado la presidenta, al tiempo que ha recordado que «se tenga o no se tenga fe, venimos de una raíz judeocristiana».