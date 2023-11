Ayuso al uso

Publicado hace 2 días por Delay a deia.eus

Me temo –es un decir, porque me alegro de ello– que no degusto la misma fruta que la presidenta Díaz Ayuso. Frivolizar como una adolescente con un insulto grave y profundamente machista e hiriente, siendo toda una presidenta, no es de recibo. Le “gusta la fruta”. Vaya. Yo podría decir no que Ayuso es corrupta, sino, no sé, que “es abrupta”. O no que es facha, sino que “está en racha”.