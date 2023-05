El Ayusismo, orgullo y prejuicio

Publicado hace 49 minutos por Ratoncolorao a eldiario.es

Las "ayusadas" que nos tomamos a broma son muy serias, en realidad, por lo que persiguen y lo que consiguen casi siempre: que no hablemos de lo importante. Su éxito es que hablamos de las cañas y los bares y no de los cadáveres. ¿Qué ha hecho Ayuso aparte de despilfarrar como Aguirre, regalar contratos a los colegas y bajar los impuestos a los más ricos? Ni sus votantes sabrían decirlo. No sabrían decir ni una sola medida más allá del Zendal, Telepizza y Sarasola. No sabrían decir más que Sanchismo, comunismo, libertad, Bildu y ETA.