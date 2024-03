Aulas para pobres

Publicado hace 1 hora por Esteban_Rosador a cadenaser.com

Se llaman: Manal, Safa, Mustafa, Adara, Darwin, Oliver, Erika, Keillys, Mohsin, Paola, Reinel,… Y, así podría seguir enumerando los nombres de la veintena de niños que componen un aula de infantil perteneciente a un colegio público de la comunidad de Castilla y León.Oculto el nombre de este centro por razones de preservar el anonimato de las fuentes que me han relatado y descrito estas situaciones y otras que no me es posible incluir por razones de espacio y de justificada discreción.