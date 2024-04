Publicado hace 1 hora por Claustronegro a periodicohortaleza.org

Parece, por las declaraciones de nuestro concejal presidente de distrito, David Pérez, que el interés de las asociaciones es el consumo de alcohol. Lo que no tiene en cuenta ni reconoce es que, en las fiestas de los barrios, “populares, patronales o no populares o no patronales”, se proporciona un espacio de convivencia y disfrute de los vecinos, son una parte integral de la cultura y de la comunidad de los barrios y se puede encontrar un equilibrio entre la diversión y el respeto a la normativa municipal relacionada con la salud y el bienestar