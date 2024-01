Publicado hace 2 horas por Janssen a 20minutos.es

No es la primera vez que Israel usa la fuerza para entrar en la Franja de Gaza. Ya lo hizo en 2009 y 2014, pero en ambos casos optó por no permanecer en ese territorio. Pero ahora los planes de Tel Aviv podrían ser otros. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que «Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil». Pero algunos de sus ministros no piensan igual...