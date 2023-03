Así huyeron a Israel miembros del Exèrcit Popular Català perseguidos por la justicia española

Publicado hace 22 minutos por candonga1 a elnacional.cat

Josep Lluís Pérez i Pérez no fue el único miembro del Exèrcit Popular Català (EPOCA) que escapó de la policía española en el posfranquismo y halló refugio en un kibutz situado en el desierto del Néguev, en Israel. Otros, como Josep Maria Renyé, le acompañaron en el viaje. “Cuando el ministro Martín Villa anuló la amnistía, se produjeron redadas y detenciones de miembros del Exèrcit Popular Català, así que me dieron a elegir entre Francia e Israel, y yo elegí el segundo porque tenía conocidos que me habían hablado bien de los kibutz.