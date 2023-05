Así se diseñó la manipulación que llevó a Sandro Rosell 2 años a la cárcel injustamente

Publicado hace 29 minutos por candonga1 a cronicalibre.com

«Tu escribe lo que sea que los fiscales y los jueces no se lo leen» Pero lo que no conocíamos era lo burdo del montaje que viene a confirmar lo que decía Villarejo a policías de la UDEF en una de sus múltiples grabaciones: “Tu escribe lo que sea que los fiscales y los jueces no se lo leen”. Y luego celebraban en las reuniones que mantenían con Mauricio Casals (Antena 3, La Sexta y la Razón) y Antonio García Ferreras (La Sexta y Al Rojo Vivo) “si no tiene cuentas, se las hacemos con el rabo”… porque somos la MAFIA.