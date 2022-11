Así es como EEUU planea abortar la nueva revolución iraní

Publicado hace 20 minutos por Islu a blogs.publico.es

EEUU nos ha comunicado que no pretende cambiar el "sistema"", anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores de la Teocracia Islámica (TI) Hosein Amir Abdolahian con entusiasmo contenido, en medio de la masacre a los manifestantes pacíficos iraníes (al menos 320 en 50 días, de ellos 46 menores). Esta posición también ha sido proclamada a los cuatro vientos por el Gobierno de Biden: "EEUU no busca el cambio de régimen de Irán", dice Antony Blinken, Secretario de Estado, echando por tierra a las teorías de la "Revolución Naranja made in USA en Irán"