¿Que artillería y defensa aérea necesita Ucrania ahora? [ING]

El argumento de que las armas más sofisticadas no son viables debido a la formación asociada y al apoyo logístico posterior simplemente no es correcto teniendo en cuenta la situación actual de Ucrania en la lucha. A medida que la guerra se asienta en un duelo de artillería a más largo plazo, deberían utilizarse sistemas de armas más apropiadas y sostenibles. El adiestramiento para utilizar esos sistemas no es excesivamente complejo y puede realizarse en los países vecinos de la OTAN en periodos de tiempo relativamente breves.