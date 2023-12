Publicado hace 1 hora por Delay a elindependiente.com

Aquí se gestaron las constituciones españolas, buena parte de ellas. Aquí se gestó el movimiento feminista, aquí se pudo votar antes que en España, aquí discutieron Clara Campoamor con Victoria Kent sobre el derecho al sufragio, aquí se ha hablado de todo y eso es lo que tengo que permitir y preservar. Y lo haré. No me acobarda nada, ninguna subvención. Seguiré siendo presidente del Ateneo mientras me apoyen los socios y yo esté dispuesto a serlo. [...] He criticado a Ayuso muchas veces, muchísimas veces, discrepo en profundidad con su gestión