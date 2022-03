Publicado hace 14 minutos por HuesosRojos a dailymotion.com

En Irak había dos guerras, una se libraba con soldados, bombas, conmoción y pavor, la otra era una guerra parelela con cámaras, satélites y ejercitos de periodistas. Libraban una guerra de medios. "He estado en suficientes guerras para decir esto, nunca hemos mostrado al espectador lo horrible que es la guerra. A veces no puedes mostrarlo porque la cámara no lo capta pero en otras ocasiones, la cámara sí puede captarlo pero no nos dejan mostrarlo. Los charcos de sangre, los niños muertos,.." La administración Bush utilizó el 11s como pretexto..