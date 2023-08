Argelia, "satisfecha" con el distanciamiento de EEUU a los postulados de Trump en el Sáhara Occidental

Publicado hace 1 hora por bonobo a elindependiente.com

El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, se ha mostrado "muy satisfecho" de la posición actual del Gobierno de Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental ya que, aunque oficialmente la Administración de Joe Biden no ha revertido los simbólicos gestos dados por el expresidente Donald Trump, sus declaraciones evidenciarían que no reconoce la ex colonia española como "territorio de Marruecos".