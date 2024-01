Publicado hace 1 hora por blodhemn a publico.es

"¿Cuándo gravarán la riqueza extrema? […] "La solución no puede encontrarse en donaciones puntuales ni en la filantropía. La acción individual no puede corregir el colosal desequilibrio actual". Esta afirmación tan sensata no sale de un grupo anticapitalista extremo sino de los propios multimillonarios. El político vasco también recordó los beneficios de las grandes empresas en nuestro país: "La banca española saca un 70% más de rentabilidad por subidas de los tipos de interés que la banca europea." Repsol ganó 4.251 M € en 2022...