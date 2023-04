Apagón informativo en curso (inglés)

Publicado hace 1 hora por carakola a racket.news

El infame incidente antes de las elecciones de 2020 en el que 50 ex funcionarios de inteligencia firmaron una carta abierta declarando que un artículo del New York Post sobre el ordenador portátil de Hunter Biden tenía las "características clásicas de una operación de información rusa" fue instigada a instancias de la campaña de Joe Biden. Así consta en una carta al Secretario de Estado Anthony Blinken publicada por Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el "Subcommittee on the Weaponization of Government".