Publicado hace 1 hora por oghaio a infolibre.es

La Xunta de Galicia acaba de hacer lo único que no puede hacer un gobierno, que es la inacción: abdicar de su condición de Gobierno; no actuar, mentir, intentar esconder el problema debajo de la alfombra. Eso es lo auténticamente grave en esta situación. Haciendo una comparación, yo supongo que este señor, (Rueda) si tiene la mala suerte de sufrir un incendio en su casa, se estará quieto, no hará nada y después de unas horas le echará la culpa a los bomberos porque no lo avisaron a tiempo. Me parece inaudito.